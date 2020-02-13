Кучма обговорив з Гербстом Мінський процес

Представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма обговорив з експослом США в Україні Джоном Гербстом перебіг Мінського процесу.

Про це повідомила у Facebook прессекретарка Кучми Дарка Оліфер.

"Сьогодні в Києві Леонід Кучма зустрівся з Джоном Гербстом, директором Євразійського центру Атлантичної ради США, Послом США в Україні (2003-2006 рр.). У розмові йшлося про широкий спектр двосторонніх українсько-американських відносин, а також про перебіг Мінського процесу", - написала Оліфер.

Читайте також: Україна у Мінську передала уточнений список на звільнення

Вона поінформувала, що Кучма висловив вдячність США за системну підтримку України, її територіальної цілісності та суверенітету, а Гербст зазначив, що допомога Україні з боку Сполучених Штатів Америки надходитиме й надалі.