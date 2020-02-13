Кабмін затвердив кандидатуру Живицького на посаду голови Сумської ОДА

Кабінет міністрів затвердив кандидатуру першого заступника міністра розвитку громад та територій України Дмитра Живицького на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації.

Цю інформацію Живицький підтвердив у коментарі Укрінформу.

"Кабмін затвердив, цієї середи... триває спецперевірка. Далі, сподіваюся, буде указ (Президента - ред)", - сказав Живицький, відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація деяких ЗМІ про затвердження урядом його кандидатури на посаду голови Сумської ОДА.

Як повідомлялося, Дмитро Живицький із вересня 2019 року є першим заступником міністра розвитку громад та територій України. До цього призначення працював керівником апарату Сумської ОДА.