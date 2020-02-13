Україна в ООН має заявити про видачу російських паспортів як порушення

Україна в ООН має заявити про видачу російських паспортів як порушення "Мінська" - Клімкін

Укрінформ
Українська сторона на ініційованому Росією засіданні Ради Безпеки ООН має акцентувати увагу на такій формі кремлівської агресії, як видача російських паспортів на окупованому Донбасі у контексті порушення Мінських домовленостей.

Таку думку висловив у Twitter ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"На засіданні РБ ООН, якщо воно відбудеться, Росія має почути, що видача російських паспортів є частиною російської агресії і змінює логіку Мінських домовленостей", - написав Клімкін.

Як повідомлялося, 20 лютого з ініціативи України Генеральна асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

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12 лютого стало відомо про російську ініціативу скликати напередодні цього заходу, зокрема 18 лютого, засідання Радбезу ООН для обговорення стану виконання Мінських домовленостей.

У МЗС України 13 лютого заявили, що українська дипломатія готова протистояти російським сценаріям в ООН, тож представники України візьмуть участь в обох заходах.

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