Україна в ООН має заявити про видачу російських паспортів як порушення "Мінська" - Клімкін

Українська сторона на ініційованому Росією засіданні Ради Безпеки ООН має акцентувати увагу на такій формі кремлівської агресії, як видача російських паспортів на окупованому Донбасі у контексті порушення Мінських домовленостей.

Таку думку висловив у Twitter ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"На засіданні РБ ООН, якщо воно відбудеться, Росія має почути, що видача російських паспортів є частиною російської агресії і змінює логіку Мінських домовленостей", - написав Клімкін.

Як повідомлялося, 20 лютого з ініціативи України Генеральна асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

12 лютого стало відомо про російську ініціативу скликати напередодні цього заходу, зокрема 18 лютого, засідання Радбезу ООН для обговорення стану виконання Мінських домовленостей.

У МЗС України 13 лютого заявили, що українська дипломатія готова протистояти російським сценаріям в ООН, тож представники України візьмуть участь в обох заходах.