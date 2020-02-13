"Євросолідарність" виграла справу проти Богдана
Відповідне рішення ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд, повідомляє пресслужба політсили.
"Нашу апеляційну скаргу було задоволено, рішення Окружного адміністративного суду м. Києва – скасовано, у задоволенні позовних вимог Андрія Богдана відмовлено в повному обсязі. Тому ми задоволені результатом розгляду справи в апеляційному суді", – сказав адвокат партії Борис Сікліцький.
Так, Богдан був виключений з виборчого списку партії за ініціативою її членів колегіальним і демократичним рішенням з’їзду. На підставі вказаного рішення Центральна виборча комісія прийняла постанову про його виключення з виборчого списку партії.
У 2018 році Андрій Богдан звернувся до суду з позовом до Центральної виборчої комісії з вимогою скасувати вказану постанову ЦВК та визнати себе обраним народним депутатом України від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".
Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 7 жовтня 2019 р. позовні вимоги Андрія Богдана були задоволені частково. Партія не погодилась з таким рішенням суду та оскаржила його в апеляційному порядку.