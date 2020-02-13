"Євросолідарність" виграла справу проти Богдана

Політична партія "Європейська солідарність" виграла судову справу проти Андрія Богдана щодо законності виключення його зі списку кандидатів у народні депутати України від партії до Верховної Ради восьмого скликання.

Відповідне рішення ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд, повідомляє пресслужба політсили.

"Нашу апеляційну скаргу було задоволено, рішення Окружного адміністративного суду м. Києва – скасовано, у задоволенні позовних вимог Андрія Богдана відмовлено в повному обсязі. Тому ми задоволені результатом розгляду справи в апеляційному суді", – сказав адвокат партії Борис Сікліцький.

Так, Богдан був виключений з виборчого списку партії за ініціативою її членів колегіальним і демократичним рішенням з’їзду. На підставі вказаного рішення Центральна виборча комісія прийняла постанову про його виключення з виборчого списку партії.

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У 2018 році Андрій Богдан звернувся до суду з позовом до Центральної виборчої комісії з вимогою скасувати вказану постанову ЦВК та визнати себе обраним народним депутатом України від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 7 жовтня 2019 р. позовні вимоги Андрія Богдана були задоволені частково. Партія не погодилась з таким рішенням суду та оскаржила його в апеляційному порядку.