Зеленський їде на Мюнхенську безпекову конференцію
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський 14-15 лютого перебуватиме з робочим візитом у Німеччині, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
“14-15 лютого Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина для участі у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки”, - йдеться в повідомленні.
Планується, що у межах конференції Президент виступить на окремій сесії, присвяченій Україні, а також проведе двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав.
Фото: Офіс Президента