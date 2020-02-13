Зеленський увів Єрмака до РНБО

Зеленський увів Єрмака до РНБО

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський увів до персонального складу Ради національної безпеки керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та вивів звідти Андрія Богдана.

Відповідний указ №52/2020 від 12 лютого опублікований на сайті глави держави.

“Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Єрмака Андрія Борисовича - Керівника Офісу Президента України”, - зазначається в документі.

Читайте також: Планів проводити кадрові ротації в ОП немає - Єрмак

Водночас Президент вивів зі складу РНБО колишнього очільника ОП Андрія Богдана.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 лютого призначив Андрія Єрмака керівником ОП, попередньо звільнивши з цієї посади Андрія Богдана.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-