Зеленський увів Єрмака до РНБО
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський увів до персонального складу Ради національної безпеки керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та вивів звідти Андрія Богдана.
Відповідний указ №52/2020 від 12 лютого опублікований на сайті глави держави.
“Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Єрмака Андрія Борисовича - Керівника Офісу Президента України”, - зазначається в документі.
Водночас Президент вивів зі складу РНБО колишнього очільника ОП Андрія Богдана.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 лютого призначив Андрія Єрмака керівником ОП, попередньо звільнивши з цієї посади Андрія Богдана.