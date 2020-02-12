Порошенко обговорив з послом Литви політичні переслідування в Україні

Небезпечна тенденція повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань може поставити під сумнів досягнутий Україною прогрес за попередні п’ять років.

Про це говорили під час зустрічі експрезидент України Петро Порошенко та посол Литви Марюс Януконіс.

"Повідомив про переслідування правоохоронними органами народного депутата від Європейської Солідарності Софії Федини за висловлювання власної думки. Наголосив на абсолютній неприйнятності такої ситуації", - написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook за результатами зустрічі.

Увагу у діалозі приділили стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції України та обговорили проведення чергової Міжнародної Конференції на підтримку реформ в Україні у липні цього року за ініціативи Литви.

"Вражений чудовим знанням української мови пана посла. Дякую Марюсу Януконісу за конструктивну розмову, а також тверду позицію підтримки України, яку завжди демонструвала і Литва, і особисто Посол Януконіс", - резюмував Порошенко.

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Як раніше повідомляло агентство, народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина отримала повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань.

Cлідчі центрального апарату ДБР наприкінці листопада 2019 року направили на погодження до ГПУ проєкт повідомлення про підозру "у погрозі вбивством щодо Президента України" народному депутату Федині та волонтерці Марусі Звіробій. Вони є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.

6 лютого слідчий Державного бюро розслідувань також вручив повідомлення про підозру волонтерці Марусі Звіробій (Олені Біленькій) і клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання у ході допиту у четвер, 6 лютого. Звіробій інкримінують порушення ч.1 ст 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).

Фото: facebook.com/petroporoshenko