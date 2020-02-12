Посольство США подякувало Богдану і сподівається на міцне партнерство з Єрмаком

Посольство США в Україні подякувало колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Богдану за співпрацю і сподівається на міцне партнерство у реформуванні з його наступником Андрієм Єрмаком.

Про це повідомляється у Twitter диппредставництва.

"Ми дякуємо Андрію Богдану за партнерство та цінуємо його зусилля щодо підтримки історичного поступу реформ в Україні останнім часом. Ми сподіваємось на продовження нашого міцного партнерства у впровадженні реформ з Андрієм Єрмаком", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака.