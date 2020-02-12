Парубій дав свідчення у Держбюро розслідувань

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність", колишній спыккер ВР Андрій Парубій свідчив у ДБР у справі щодо перешкоджання виборчому праву ексглави АП Андрія Клюєва, нинішнього нардепа від "ОПЗЖ" Рената Кузьміна та відеоблогера Анатолія Шарія.

Про це Парубій написав у Facebook.

"Щойно вийшов із приміщення Державного бюро розслідувань, де давав свідчення по справі щодо "перешкоджання виборчому праву" (стаття 157 Кримінального кодексу України) під час парламентських виборів 2019 року. В чому ж вбачається моє "перешкоджання"? Виявляється в тому, що я, як Голова Верховної Ради України, звертався до правоохоронних органів із вимогою встановити, чи одіозний поплічник Януковича Клюєв, а також Кузьмін і Шарій перебували в Україні протягом останніх п‘яти років. І, відповідно, – чи мають вони право брати участь у виборах", - йдеться у дописі.

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Парубій нагадав, що Центральна виборча комісія зареєструвала вказаних осіб кандидатами в народні депутати на позачергових виборах народних депутатів у 2019 році, і після його запиту було встановлено, що вони не мають правових підстав балотуватися, а відтак ЦВК зняла їх з реєстрації.

Як повідомлялося, 3 липня 2019 року голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до ГПУ, СБУ і ДПС з проханням надати відомості про перебування в Україні останні 5 років Анатолія Шарія, Андрія Клюєва і Рената Кузьміна, які зареєстровані кандидатами в народні депутати.