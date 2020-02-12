Разумков у березні відвідає Швейцарію

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у березні 2020 року відвідає з офіційним візитом Швейцарію.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Посольства України у Швейцарії.

"Березень 2020 року стане знаковим для України і Швейцарії. На початку весни в Києві вперше відбудеться офіційна зустріч лідерів двох країн - Президента України Володимира Зеленського і Федерального президента Симонетти Зоммаруги. На запрошення швейцарської сторони до Берна із офіційним візитом прибуде Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме "під гаслом якісного прориву в українсько-швейцарській співпраці" у Берні пройшов дводенний робочий візит української делегації на чолі із керівником депутатської групи BP України з міжпарламентських зв’язків зі Швейцарською Конфедерацією Володимиром Вороновим".

"Головною метою візиту є встановлення плідних контактів із представниками новообраного швейцарського парламенту, які відповідають за взаємодію з Україною, а також визначення тих застарілих проблемних питань у відносинах, які потребують першочергового вирішення. У ході візиту відбулася низка зустрічей, зокрема, зі співголовою групи дружби з Україною у Федеральних зборах Крістою Марквальдер, у якій взяв участь посол України Артем Рибченко", - повідомили у посольстві.

Зазначається, що головними темами переговорів українських і швейцарських парламентаріїв стали взаємодія на міжнародному напрямку, економічна та бізнес співпраця, а також блок гуманітарних питань.