Мюнхенська конференція з безпеки: фонд Пінчука та YES проведуть 4-й Український ланч

Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) 15 лютого проведуть 4-й Український ланч у Мюнхені на тему "Україна, що рухається вперед", організований з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"З обранням нового Президента та парламенту України в 2019 році реформи і економічні перетворення продовжилися, але в той же час вирішення конфлікту на Сході країни здається примарним, незважаючи на перші зроблені кроки. Якими є внутрішні та зовнішні чинники, що формуватимуть політику України в найближчі роки? І яким чином вони позначаться на євроатлантичних перспективах України та на європейській безпеці в цілому? Світові та українські лідери обговорять ці питання та поділяться своїм поглядом на майбутні перспективи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що модеруватиме дискусію президент Ради з міжнародних відносин Річард Хаас, а серед спікерів будуть, зокрема, нещодавно звільнений з полону журналіст Станіслав Асєєв, колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, президент Естонії Керсті Кальюлайд, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, колишній посол США у Російській Федерації Майкл МакФол, прем’єр-міністр Албанії чинний голова ОБСЄ Еді Рама та міністр оборони Швеції Петер Гульквіст.

У Фонді додали, що захід відвідають провідні лідери від політики та бізнесу, експерти та представники засобів масової інформації з України та світу.