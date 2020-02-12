Народні депутати під ДБР провели флешмоб на підтримку Федини

Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» під час акції біля будівлі Державного бюро розслідувань оголосили своєрідний флешмоб, повторивши слова, через які порушене кримінальне провадження проти парламентарія Софії Федини.

Про це повідомляє пресслужба партії.

«Це перший випадок, коли депутата намагаються притягнути до відповідальності без голосування Ради, без жодних погоджень... Знаєте за що? За три слова – «там може прилетіти». Там справді може прилетіти, там справді рвуться гранати, там справді гинуть люди і там справді небезпечно», – наголосила депутат Вікторія Сюмар.

У свою чергу народний депутат Ростислав Павленко застеріг владу від використання методів впливу, подібних до тих, якими послуговується російська влада.

«В історію можна увійти, а можна вляпатися. І мімікрувати під «руський мир», мавпувати прийоми, які використовує Путін для того, аби тримати свій народ у покорі в Україні не пройдуть. Саме тому ми тут, саме тому закликаємо владу схаменутися», – підкреслив він.

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Зазначається, що народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» оголосили про початок флешмобу і повторили слова «Там може прилетіти», через які порушене кримінальне провадження проти Федини.

Як повідомляв Укрінформ, у середу народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина отримала повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань.

На підтримку народного депутата під ДБР зібралися її однопартійці, а також інші активісти.

ДБР викликало на 6 лютого Федину для вручення письмового повідомлення про підозру. Депутат тоді не з’явилася в Бюро.

Cлідчі центрального апарату ДБР наприкінці листопада 2019 року направили на погодження до ГПУ проєкт повідомлення про підозру "у погрозі вбивством щодо Президента України" народному депутату Федині та волонтерці Марусі Звіробій. Вони є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Володимира Зеленського 26 жовтня 2019 року.

Фото: пресслужба "ЄС"