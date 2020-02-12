ОП має чіткий план проведення місцевих виборів по всій Україні — Єрмак

В Офісі Президента є чіткий план для того, щоб наприкінці жовтня вибори могли відбутись по всій території України.

Про це сказав на брифінгу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

“Це наша мрія... Було б логічно, якщо б вибори були проведені на всій території України. Тому що сьогодні Донбас, як і Крим є територією України. Але є умови, без виконання яких це неможливо”, - сказав він.

Єрмак зауважив, що українська сторона готова виконати всі домовленості, які були досягнуті у Парижі.

“У нас є чіткий план, що повинно відбутись для того, щоб наприкінці жовтня вибори могли відбутись по всій території України відповідно до українських законів. Я не став би говорити про якісь компроміси, компроміси безумовно можуть бути під час перемовин. Але...я хочу додати, що я готовий і буду це робити. Говорити зі всіма патріотичним адекватними розумними силами у цій країні”, - підкреслив він.

Єрмак зауважив, що “якщо треба буде 10 -20 разів повторити що таке формула Штаймаєра, або який у нас план, я готовий говорити з усіма. Але повинні бути сили дійсно патріотичні і налаштовані на інтереси України”.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю заявив, що у нього є відчуття можливості проведення виборів на Донбасі восени цього року одночасно з місцевими виборами у всій країні, але не виключає заморожування конфлікту.

Нагадаємо, що чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.