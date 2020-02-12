Планів проводити кадрові ротації в ОП немає - Єрмак

Новий керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наразі не має наміру проводити кадрові ротації.

Про це він заявив на брифінгу 12 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тільки один день минув (після призначення - ред.), я планую найближчим часом зустрітися з усіма, поговорити. Поки що планів у мене когось змінювати або проводити якісь ротації немає", - сказав Єрмак.

Він також запевнив, що налаштований на плідну колективну роботу в ОП.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 лютого призначив Андрія Єрмака керівником Офісу Президента, попередньо звільнивши з цієї посади Андрія Богдана.