На Кабміні планують створити Агентство з управління держборгом

Кабінет міністрів у середу може ухвалити проєкт постанови про утворення Агентства з управління державним боргом.

Як зазначено у порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, доповідатиме з цього питання міністр фінансів Оксана Маркарова.

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запропонує урядовцям розглянути питання діяльності підрозділів та керівників з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації центральних та місцевих органів виконавчої влади.

У порядку денному — розгляд деяких питань щодо надання субвенції місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів", зміни до порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко ініціюватиме ухвалення постанови про затвердження угоди з урядом Республіки Маршаллові Острови про взаємне скасування візових вимог.

Урядовці планують погодити проєкти указу Президента щодо призначення державних стипендій видатним діячам науки, а також внести зміни до положення про Премію Кабінету міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков внесе на розгляд колег законопроєкти про зміни до Кодексу адміністративного судочинства, а також до Кодексу цивільного захисту щодо врегулювання питання виплати допомоги на поховання і компенсації матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробка. Аваков також запропонує внести зміни до положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу.