Вже відомо, хто очолив пресслужбу нового глави Офісу президента

Прессекретаркою новообраного глави Офісу президента Андрія Єрмака стала колишня шеф-редакторка видання L’Officiel Online, засновниця нетворкінг-платформи Charitum та інтернет-журналу Vector Даша Зарівна.

Про заяву Даші Зарівної, яку та опублікувала у твіттері, розповіло видання "Детектор Медіа".

"Хто прессекретар глави Офісу президента України, той я. Рік починається цікаво, що я можу сказати", — написала вона.

У своєму останньому пості у Facebook Даша Зарівна вказала, що перебуває разом з Єрмаком в Офісі президента, вказавши, що деталі та офіційний коментар будуть згодом.

Нагадаємо: Зеленський звільнив голову Офісу президента Андрія Богдана і призначив на цю посаду Андрія Єрмака.

Фото: Facebook/Dasha Zarivnaya