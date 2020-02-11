Разумков завтра поїде на Київщину і Черкащину

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у середу, 12 лютого, здійснить робочу поїздку до Київської та Черкаської областей.

Про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради.

“12 лютого Голова Верховної Ради України здійснить робочу поїздку до Київської та Черкаської областей”, - йдеться у повідомленні.

Програмою робочої поїздки до Київській області передбачено відвідування будівництва нової школи у с. Гора Бориспільського району; ознайомлення з роботою підприємства ТОВ «Костал Україна» у м. Переяслав; візит до Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни у с. Циблі.

Програмою у Черкаській області передбачено ознайомлення з навчальною та матеріально-технічною базами Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота; візит на підприємство «Компанія «УКРАВІТ».

Також заплановано спілкування Разумкова з представниками ЗМІ.