Зеленський заявляє, що відносини з Росією мають бути прагматичними, "без хліба-солі"

Президент України Володимир Зеленський не знає, скільки років необхідно для повернення відносин України та Російської Федерації на довоєнний рівень.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я не знаю, скільки треба років для відновлення відносин на тому рівні, на якому вони були до війни. Я думаю, що для багатьох людей у країні це неможливо. Тут знову питання поколінь. Для майбутніх поколінь, може, і можливо. Напевно. Час лікує рани", - заявив Президент.

Крім того, Зеленський зазначив, що Росія може сама сьогодні почати вирішувати це питання.

"Якщо президенти сіли за один стіл і своїм прикладом домовилися, що, слухай, далі так не можна, досить, давай закінчувати війну. Я маю на увазі саме цей рівень розмови: слухай, давай ти сам по собі, ми самі по собі. Але якщо у нас мир, то давай говорити про прагматичні відносини", - пояснив він.

Зеленський вважає, що в такому прагматичному форматі й можуть бути відносини між українцями та росіянами, якщо не буде війни.

"Тобто з хлібом-сіллю росіян не будуть зустрічати в Україні, але якщо вони будуть приїжджати, коли в нас мир, якщо вони приїдуть, наприклад, у Трускавець, то їм скажуть, о’кей, заплати гроші, живи, будь ласка, лікуйся. Це будуть прагматичні економічні відносини. А які ще потрібно зробити кроки і скільки часу мине, щоб тебе зустрічали знову як близьких людей, я навіть не уявляю", - наголосив він.

Як відомо, відносини Києва з Москвою загострилися після анексії Росією українського Криму в 2014 році та початку російської агресії на Донбасі.

Фото: АА