Ярема на новій посаді продовжить втілювати проєкти, над якими працював раніше

Голова Держагентства розвитку молоді і громадянського суспільства Олександр Ярема продовжуватиме втілювати проєкти, над якими працював, обіймаючи посаду заступника міністра молоді та спорту.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо говорити про проєкти, то ми розмовляли із командою та тими партнерами, з якими працювали, і бачимо у майбутньому і “Молодіжну столицю”, і проєкт “Державотворець”, який сприяє залученню молодих людей до державних органів влади і органів місцевого самоврядування. Бачимо такі проєкти, як “Будуємо Україну разом” - це великий проєкт розвитку волонтерства серед молоді. Проєкт “Відкривай Україну”, спрямований на формування навичок серед молодих українців, вміння працювати у команді, вміння працювати із проєктами”, - сказав Ярема.

За його словами, треба створити сприятливі умови для того, щоб молодь мала можливість брати участь у різних конкурсах, долучатися до активного громадського життя.

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Поки що, додав голова агентства, рівень охоплення громадськими організаціями молодих людей коливається у межах 3-5%, якщо ж подивитися на загальний європейський рівень, то там може бути понад 20% молодих людей залучених у громадське життя. “Треба з боку держави створити можливості для громадських організацій інституційно розвиватися”, - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні на брифінгу у пресцентрі Кабміну міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський представив голову новоствореного Державного агентства розвитку молоді й громадянського суспільства Олександра Ярему.