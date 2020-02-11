Зеленський: Це різні питання - із ким я працюю і кому довіряю

Президент Володимир Зеленський заявив, що працює не лише з тими людьми, яким довіряє, а для того, щоб почати комусь довіряти, потребує часу.

Про це він заявив в інтерв'ю “Інтерфакс-Україна”, коротку відеоверсію якого оприлюднено на сторінці Офісу Президента у Facebook.

“Це різні питання - із ким я працюю і кому довіряю. У мене є в офісі дві людини, дві-три людини, яких я знаю давно. З іншими ми почали працювати чи упродовж виборчої кампанії, чи ми почали працювати після того, як перемогли, познайомились”, - сказав Зеленський.

Водночас він додав, що із довірою в нього “складніше”.

“Чому? Напевно, я довго не довіряю, але потім, коли я вже довірив людині, ніхто не може переконати мене, що це не та людина, чи вона чимось там займається нехорошим, недобрим”, - розповів Президент.

Водночас на запитання, скільки потрібно часу, щоб почати довіряти людині, Зеленський зазначив: “Я зустрічався з моєю майбутньою дружиною 8 років. Я думаю, що це відповідь”.