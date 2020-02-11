Накази Венедіктової про призначення в ДБР оскаржують у суді

Окружний адміністративний суд міста Києва просять скасувати накази т.в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірини Венедіктової про призначення Олександра Бабікова першим заступником та Олександра Соколова заступником директора ДБР.

Про це інформує пресслужба суду.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Дмитра Карпа про визнання протиправними дій т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової щодо оголошення та проведення з 29.12.2019 по 20.01.2020 конкурсу на зайняття вакантних посад першого заступника та заступників директора ДБР", - ідеться в повідомленні.

Окрім того, позивач просить суд скасувати індивідуальні акти Венедіктової, а саме — накази про призначення Бабікова першим заступником та Соколова заступником директора ДБР.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

У суді також нагадують, що у провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва перебуває справа про оскарження рішення Конкурсної комісії Державного бюро розслідувань щодо визначення переможців у конкурсі на посади першого заступника та заступників ДБР.

Розгляд справи відбувається у порядку спрощеного позовного провадження.

Як повідомлялося, 20 січня 2020 року т.в.о. голови ДБР Ірина Венедіктова заявила, що за результатами конкурсу підписала накази про призначення заступників директора Бюро. Одним із них став Олександр Бабіков, який працював в адвокатському об'єднанні Aver Lex, що захищало експрезидента Віктора Януковича.

Раніше організації Родини Героїв Небесної сотні заявили, що призначення Бабікова є конфліктом інтересів, оскільки відомство продовжуватиме слідство у справах Майдану.

Водночас т.в.о. директора ДБР Венедіктова зазначила, що особисто курує справи Майдану.