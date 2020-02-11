Екснардеп та керівник Української добровольчої армії Дмитро Ярош розповів, чому пішов із "Правого сектора".

Про це він сказав в ефірі "5-го каналу".

Це сталося у 2015 році. Зі слів Яроша, причиною цьому стали ідеологічні розбіжності між людьми. Одні на чолі з Ярошем "хотіли займатися війною, чим і продовжують займатися зараз, а інша частина говорила про продовження революційних подій в тилу".

"Причину я озвучував вже не раз – це були ідеологічні розбіжності. Я зайнявся війною, а хлопці – тим, чим вважали за потрібне у форматі політичного руху", – зазначив Дмитро Ярош.

Оцінювати політичну роботу "Правого сектора" екснардеп відмовився, оскільки вважає це некоректним.

Як повідомляв Укрінформ, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков був засуджений 4 грудня 2018 року Севським судом Брянської області РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року по 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "направлена ​​проти інтересів Росії".