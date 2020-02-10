Єврокомісар з питань сусідства завтра прибуде в Україну

Єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї 11-12 лютого здійснить візит до України, аби підтвердити підтримку реформ та обговорити реалізацію порядку денного, який був визначений під час засідання Ради асоціації ЄС-Україна у січні.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

«Україна є не лише близьким сусідом ЄС, а і його ключовим партнером, який досягає прогресу у багатьох реформах. Необхідно продовжувати цю роботу, особливо у сфері верховенства права та боротьби з корупцією, які є ключем до економічного розвитку», - заявив єврокомісар напередодні візиту.

Він наголосив на тому, що кроки, здійснені з боку України, відкрили можливість для проведення у грудні 2019 року саміту і нормандському форматі, який, за його словами, є важливим елементом у зусиллях Євросоюзу з досягнення змістовного та мирного врегулювання конфлікту на Сході України.

Єврокомісар Варгеї підкреслив, що його візит виходить далеко за рамки фінансової або технічної допомоги, яку ЄС надає Україні.

«Мій візит до України також буде внеском у дискусію під час майбутньої Ради ЄС із закордонних справ, яка відбудеться у березні», - додав єврокомісар.

Програма візиту передбачає зустрічі представника Єврокомісії із вищим політичним керівництвом України, зокрема Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Згідно з інформацією на Урядовому порталі, зустріч глави українського уряду з комісаром Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та перемовин щодо розширення Олівером Варгеї відбудеться 11 лютого, за її підсумками очікується брифінг. Захід розпочнеться о 19 годині.

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