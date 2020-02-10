Єврокомісар з питань сусідства завтра прибуде в Україну

Єврокомісар з питань сусідства завтра прибуде в Україну

Укрінформ
Єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї 11-12 лютого здійснить візит до України, аби підтвердити підтримку реформ та обговорити реалізацію порядку денного, який був визначений під час засідання Ради асоціації ЄС-Україна у січні.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

«Україна є не лише близьким сусідом ЄС, а і його ключовим партнером, який досягає прогресу у багатьох реформах. Необхідно продовжувати цю роботу, особливо у сфері верховенства права та боротьби з корупцією, які є ключем до економічного розвитку», - заявив єврокомісар напередодні візиту.

Він наголосив на тому, що кроки, здійснені з боку України, відкрили можливість для проведення у грудні 2019 року саміту і нормандському форматі, який, за його словами, є важливим елементом у зусиллях Євросоюзу з досягнення змістовного та мирного врегулювання конфлікту на Сході України.

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Єврокомісар Варгеї підкреслив, що його візит виходить далеко за рамки фінансової або технічної допомоги, яку ЄС надає Україні.

«Мій візит до України також буде внеском у дискусію під час майбутньої Ради ЄС із закордонних справ, яка відбудеться у березні», - додав єврокомісар.

Програма візиту передбачає зустрічі представника Єврокомісії із вищим політичним керівництвом України, зокрема Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Згідно з інформацією на Урядовому порталі, зустріч глави українського уряду з комісаром Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та перемовин щодо розширення Олівером Варгеї відбудеться 11 лютого, за її підсумками очікується брифінг. Захід розпочнеться о 19 годині.

Фото: Getty Images

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