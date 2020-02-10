Кризи в Європі та світі: голова Мюнхенської конференції окреслив основні теми

Кризи в Європі та світі і шляхи до їх урегулювання стануть темою цьогорічної Мюнхенської конференції з безпеки (MSC).

Про це розповів голова конференції Вольфганг Ішингер у понеділок у Берліні, представляючи журналістам Доповідь 56-ї MSC, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наприкінці цього тижня ми будемо дискутувати про ще більше криз, ще більше викликів, ніж можна було собі уявити. Світ останніми роками став набагато небезпечнішим; ми маємо сьогодні більше жахливих криз, і ми маємо непростимий збій у роботі міжнародної спільноти», - заявив Ішингер.

Він висловив розчарування тим, що ЄС у багатьох важливих питаннях «не може показати спроможність, як мав би».

«Дедалі більше небажання Заходу залучатися до конфліктів за його кордонами не означає, що ці конфлікти зникнуть самі собою. Навпаки, вони стають ще більш кривавими», - йдеться у Доповіді цьогорічної конференції, яка називається Westlesness (тобто ситуація, коли бракує Заходу).

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«Наразі спостерігається подвійний феномен у зовнішній політиці, а саме: Захід стає дедалі менш «західним», як і світ у цілому», - зазначив Ішингер.

За його словами, все це має важливе значення для Німеччини та Європи в цілому, для глобальних відносин і, насамперед, для безпекових інтересів, для майбутнього ЄС.

Ішингер заявив, що прагне, аби для близько 850 високопосадовців, експертів, людей, які приймають рішення, конференція у Мюнхені стала нагодою знайти рішення і почути одне одного. У світі надзвичайний брак кризового менеджменту, додав голова MSC.

Він також назвав деяких керівників держав і урядів, які братимуть участь у конференції. Це, зокрема, президенти України і Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон, прем‘єр-міністри: Канади Джастін Трюдо, Австрії Себастьян Курц, Нідерландів Марк Рютте; генсек НАТО Єнс Столтенберг, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн; а також майже 100 міністрів закордонних справ і оборони, депутати, експерти.

Канцлер ФРН Ангела Меркель цього року на MSC не поїде.

Конференція пройде 14-16 лютого.