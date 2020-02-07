Депутат від "Батьківщини" написав заяву в поліцію на "слугу народу"

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко написав заяву в поліцію на депутата з "Слуги народу" Максима Ткаченка, який вчора на засіданні парламенту грубо вилаяв його.

Про це депутат написав у Facebook.

"Я подав заяву в поліцію з приводу сьогоднішнього (6 лютого - ред.) інциденту з депутатом від Слуги народу і його хуліганською поведінкою. Аналогічну заяву буде передано в Комітет з регламенту і депутатської етики", - підкреслив він.

Читайте також: Тимошенко зламала мікрофон Разумкова і порізала палець

Якщо у п'ятницю з трибуни ВР депутат Ткаченко вибачиться, Кучеренко обіцяє відкликати свої заяви та забути про цей інцидент. "Врешті-решт — я не батько, не мама і не вихователь трускавецької школи молодого депутата і мені з головою вистачає чим займатися. В іншому випадку — гарантую доведення наслідків цього неподобства до логічного кінця", - написав депутат від "Батьківщини".