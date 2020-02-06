Разумков розповів, чому охорона відбирає телефони у його відвідувачів

Після публікації записів з прослуховування прем’єр-міністра Олексія Гончарука охорона спікера парламенту Дмитра Разумкова змінила правила відвідування його кабінету.

Про це Разумков повідомив у коментарі "Радіо Свобода".

"Охорона трохи змінила правила. Просять все ж таки здавати телефони при вході (до кабінету спікера — ред.). Раніше всі охочі заходили з телефонами", — сказав він.

Глава парламенту також зазначив, що прослуховування він не боїться і намагається довіряти охороні.

Як повідомлялося, 15 січня на YouTube-каналі був опублікований аудіозапис нібито розмови Гончарука із заступником голови Національного банку Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара та економічні питання перед зустріччю з Президентом Володимиром Зеленським.

Співрозмовники, зокрема, обговорюють підготовку доповіді щодо економічної політики Президента, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні. Крім того, на запису людина, голос якої схожий на голос Прем’єра, каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту.

Пізніше того дня Президент Володимир Зеленський на зустрічі з Гончаруком заявив, що дає йому і уряду шанс. Також глава держави доручив СБУ за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі Гончарука, міністрів і представників Національного банку України.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через прослуховування в кабінеті Прем’єр-міністра під час наради.

СБУ увечері 5 лютого розпочала обшуки в будівлі телеканалу "1+1". За словами прессекретаря відомства Олени Гітлянської, слідчі дії здійснюються за рішенням суду. При цьому в СБУ наголосили, що обшуки не пов’язані з діяльністю телеканалу "1+1", а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання ними аудіофайлів, отриманих у незаконний спосіб.

Журналісти телеканалу "1+1" повідомили, що обшуки проходять у редакції програми "Гроші" і "Секретні матеріали".

За даними ЗМІ, обшуки проходять у справі незаконного прослуховування і запису розмов Прем’єр-міністра Гончарука. Нібито монтування файлу розмов на нараді про економічну ситуацію в країні, яке було оприлюднене, відбулося на комп’ютері одного з журналістів телеканалу.

Також, за даними ЗМІ, на засіданні фракції 6 лютого між Президентом України Володимиром Зеленським та народними депутатами Олександром Ткаченком та Олександром Дубінським виникла суперечка з приводу обшуків на "1+1".

Фото: rada.gov.ua