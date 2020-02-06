Усі міністерства під одним дахом: в уряді знайшли 300 додаткових робочих місць

У будівлі Кабінету міністрів знайшли 300 додаткових робочих місць, майже всі для працівників Міністерства цифрової трансформації.

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет сказав в ефірі hromadske у четвер.

"Головне, що ми знайшли - те, що тут був потенціал для того того, щоб займати державними службовцями, щоб збільшити кількість місць у будівлі (Кабміну - ред). Ми приблизно 300 додаткових місць, 300 людей додатково посадили, замість того, щоб якісь будівлі по Києві винаймати... Майже всі місця пішли на Мінцифру, оскільки це нове міністерство і багато нових людей", - сказав Дубілет.

Він додав, що зараз здійснюється велика інвентаризація щодо розташування міністерств по Києву, тому що правильно було б, щоб урядовці були під одним дахом і щоб була можливість "віддати нерухомість на ринок".

"Я не можу сказати, що це мій топ-проєкт, але з огляду на те, що ефективність роботи уряду це моя парафія, то я за цим аспектом теж слідкую" - зазначив урядовець.

Як повідомлялося, Дубілет заявляв, що у багатьох державних органах варто оптимізувати роботу, в тому числі шляхом скорочення.