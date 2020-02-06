Справа про "відкат": суд арештував чиновника Кабміну, застава — мільйон
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
"Печерський районний суд міста Києва за клопотання слідчих Державного бюро розслідувань обрав запобіжний захід начальнику одного із Управлінь Секретаріату Кабінету міністрів України у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1 мільйон 552 гривні", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що напередодні посадовцю Секретаріату Кабміну повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
Як повідомлялося, 4 лютого 2020 року слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, затримали посадовця під час одержання 2 мільйонів гривень неправомірної вигоди від представника суб’єкта підприємницької діяльності. Загальна сума хабаря, яку вимагав підозрюваний - 2,5 мільйона гривень. "Відкат" призначався за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.
У разі доведення вини посадовій особі загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.