Справа про "відкат": суд арештував чиновника Кабміну, застава — мільйон

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для затриманого за вимогу хабаря начальника одного із управлінь Секретаріату Кабміну у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1 мільйон 552 гривні.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Печерський районний суд міста Києва за клопотання слідчих Державного бюро розслідувань обрав запобіжний захід начальнику одного із Управлінь Секретаріату Кабінету міністрів України у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1 мільйон 552 гривні", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що напередодні посадовцю Секретаріату Кабміну повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

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Як повідомлялося, 4 лютого 2020 року слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, затримали посадовця під час одержання 2 мільйонів гривень неправомірної вигоди від представника суб’єкта підприємницької діяльності. Загальна сума хабаря, яку вимагав підозрюваний - 2,5 мільйона гривень. "Відкат" призначався за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.

У разі доведення вини посадовій особі загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.