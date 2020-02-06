Рада поки не "закриватиме" кулуари для ексдепутатів

У Верховній Раді України створять робочу групу з врегулювання питань щодо допуску колишніх народних депутатів до адміністративних будівель парламенту.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"За дорученням Голови Верховної Ради України буде створено робочу групу з врегулювання спірних питань щодо допуску народних депутатів попередніх скликань до адміністративних будівель Верховної Ради України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами роботи групи будуть узгоджені та внесені відповідні зміни до “Порядку забезпечення державної охорони адміністративних будинків, споруд і службових приміщень Верховної Ради України та допуску до них”.

Як повідомляє пресслужба ВР, наразі допуск народних депутатів попередніх скликань до адміністративних будівель Верховної Ради України здійснюється за порядком, який діяв до 31 січня 2020 року.

Як повідомлялося, 31 січня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження №37 "Про забезпечення правового режиму державної охорони адміністративних будинків, споруд і службових приміщень Верховної Ради України". Ним затверджено Порядок забезпечення державної охорони адміністративних будинків, споруд і службових приміщень парламенту та допуску до них.

Згідно з розпорядженням, у переліку осіб, які мають доступ до кулуарів Ради (перший, другий і третій поверхи поза сесійною залою), більше немає депутатів попередніх скликань.

Депутатів попередніх скликань пускатимуть тільки в гостьову ложу балкона зали засідань парламенту.