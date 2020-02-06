Глава МЗС Данії запевнив у підтримці територіальної цілісності України

Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод запевнив у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України та привітав українську владу з досягненнями у питаннях боротьби з корупцією.

Про це він заявив під час спільної з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми ще раз підтвердили на наших переговорах абсолютну підтримку з боку Данії у питаннях незалежності, суверенності і територіальної цілісності України”, - підкреслив Кофод.

Брифінг Вадима Пристайка та Йеппе Кофода/ Фото: Євген Котенко

Крім того, він подякував українському уряду за продовження важливих реформ та привітав із досягненнями у сфері боротьби з корупцією.

“Це, звичайно, дуже важливо для України, щоб вона стала безпечною і стабільною країною, це також важливо і для безпеки та стабільності в Європі”, - наголосив глава МЗС Данії.