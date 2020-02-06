Вечірня Рада продовжила розгляд "земельного" законопроєкту

«Вечірнє засідання оголошую відкритим», - сказав Стефанчук.

У залі засідань зареєструвалося 265 народних депутатів.

Парламентарії продовжують розглядати поправки до законопроєкту про ринок землі.

Вечірнє засідання Верховної Ради / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Читайте також: Тимошенко зламала мікрофон Разумкова і порізала палець

Під час ранкового засідання Рада ухвалила рішення продовжити роботу парламенту у четвер до 19.30.

Тим часом деякі депутати від фракцій «Слуга народу» і «Батьківщина» продовжують блокувати президію Верховної Ради, а члени «Опозиційної платформи - «За життя» - трибуну.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”. При цьому народні депутати від фракції "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" продовжували блокувати трибуну та президію, але дають можливіть виступити парламентаріям для обговорення законопроєкту.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який зокрема передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.