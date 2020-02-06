Сіярто завтра приїде до Києва

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорської Республіки Петер Сіярто 7 лютого відвідає Київ.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"У п’ятницю, 7 лютого, співголови Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорської Республіки Петер Сіярто проведуть спільний брифінг у пресцентрі Кабінету міністрів України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, спільний брифінг запланований на 11 год.