Зеленський прибув на Львівщину, де представить нового голову ОДА

Зеленський прибув на Львівщину, де представить нового голову ОДА

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Львівської області, де має представити нового голову обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Львівщину", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що глава держави представить новопризначеного очільника Львівської обласної державної адміністрації.

Крім того, Президент відвідає шахту "Межирічанська" Державного підприємства "Львіввугілля" у м. Червонограді.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 лютого Держказначейство перерахувало 163 млн грн для виплати зарплат шахтарям. Серед них - і гірники шахт ДП "Львіввугілля".

Президент Володимир Зеленський 4 лютого на нараді за участю представників Кабінету міністрів і Верховної Ради, зокрема, наголосив на важливості вирішення питання виплати заборгованості по зарплаті шахтарям та розробки концепції реорганізації вугільної галузі. За його словами, на 1 січня 2020 року заборгованість становила 922 млн гривень.

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