Зеленський прибув на Львівщину, де представить нового голову ОДА
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Львівщину", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що глава держави представить новопризначеного очільника Львівської обласної державної адміністрації.
Крім того, Президент відвідає шахту "Межирічанська" Державного підприємства "Львіввугілля" у м. Червонограді.
Як повідомляв Укрінформ, 5 лютого Держказначейство перерахувало 163 млн грн для виплати зарплат шахтарям. Серед них - і гірники шахт ДП "Львіввугілля".
Президент Володимир Зеленський 4 лютого на нараді за участю представників Кабінету міністрів і Верховної Ради, зокрема, наголосив на важливості вирішення питання виплати заборгованості по зарплаті шахтарям та розробки концепції реорганізації вугільної галузі. За його словами, на 1 січня 2020 року заборгованість становила 922 млн гривень.