Голова Представництва ЄС радить українцям бути амбітними під час перегляду Угоди про асоціацію
Про це він сказав під час секції на Асамблеї Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Наступного року, що особливо важливо, розпочнеться процес перегляду Угоди про Асоціацію (Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом — ред.). І в цій роботі, в цих зусиллях я б радив Україні бути особливо амбітною”, - сказав Маасікас.
Зокрема, він зауважив, що необхідно звернути особливу увагу на енергетичну частину угоди про асоціацію.
“Більше роботи, більше зусиль слід докласти у відношенні тієї частини угоди, яка стосується юстиції, свободи та внутрішніх справ”, - наголосив Маасікас.
Він також зауважив, що у цій роботі особливо важливий вплив громадянського суспільства.
“Те, що ви настільки тісно відслідковуєте впровадження угоди, якраз і підтримує цей високий рівень амбіцій. І я переконаний у тому, що ви продовжите це робити, продовжите заохочувати уряд, парламент та інших представників ради і надалі бути більше амбітними в усьому, що стосується європейської інтеграції та угоди про Асоціацію з Європейським Союзом”, - звернувся Маасікас до представників громадянського суспільства.
Як повідомляв Укрінформ, раніше, коментуючи можливість перегляду Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба зауважив, що вона узгоджувалася в одній реальності, а тепер існує в іншій, насамперед в реальності економічних можливостей українського бізнесу. Найбільше Україну не задовольняють торговельні квоти. Тому вона хоче з Європейським Союзом переглянути низку торговельних тарифних квот для того, щоб відкрити нові можливості для бізнесу на ринках країн ЄС. Також, за його словами, є кілька тем, не охоплених угодою, наприклад, співробітництво у сфері юстиції та безпеки.
Україна і ЄС підписали Угоду про асоціацію у 2014 році. Зокрема, політичну частину угоди було підписано 21 березня 2014 року, економічну частину - 27 червня 2014 року.
Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно, в режимі телемосту, ратифікували цю Угоду про асоціацію 16 вересня 2014 року.