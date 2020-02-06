Голова Представництва ЄС радить українцям бути амбітними під час перегляду Угоди про асоціацію

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас порадив Україні бути особливо амбітною під час процесу перегляду Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом наступного року.

Про це він сказав під час секції на Асамблеї Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наступного року, що особливо важливо, розпочнеться процес перегляду Угоди про Асоціацію (Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом — ред.). І в цій роботі, в цих зусиллях я б радив Україні бути особливо амбітною”, - сказав Маасікас.

Зокрема, він зауважив, що необхідно звернути особливу увагу на енергетичну частину угоди про асоціацію.

“Більше роботи, більше зусиль слід докласти у відношенні тієї частини угоди, яка стосується юстиції, свободи та внутрішніх справ”, - наголосив Маасікас.

Він також зауважив, що у цій роботі особливо важливий вплив громадянського суспільства.

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“Те, що ви настільки тісно відслідковуєте впровадження угоди, якраз і підтримує цей високий рівень амбіцій. І я переконаний у тому, що ви продовжите це робити, продовжите заохочувати уряд, парламент та інших представників ради і надалі бути більше амбітними в усьому, що стосується європейської інтеграції та угоди про Асоціацію з Європейським Союзом”, - звернувся Маасікас до представників громадянського суспільства.

Як повідомляв Укрінформ, раніше, коментуючи можливість перегляду Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба зауважив, що вона узгоджувалася в одній реальності, а тепер існує в іншій, насамперед в реальності економічних можливостей українського бізнесу. Найбільше Україну не задовольняють торговельні квоти. Тому вона хоче з Європейським Союзом переглянути низку торговельних тарифних квот для того, щоб відкрити нові можливості для бізнесу на ринках країн ЄС. Також, за його словами, є кілька тем, не охоплених угодою, наприклад, співробітництво у сфері юстиції та безпеки.

Україна і ЄС підписали Угоду про асоціацію у 2014 році. Зокрема, політичну частину угоди було підписано 21 березня 2014 року, економічну частину - 27 червня 2014 року.

Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно, в режимі телемосту, ратифікували цю Угоду про асоціацію 16 вересня 2014 року.