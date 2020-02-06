Україну наступного тижня відвідає єврокомісар з розширення ЄС

Україну наступного тижня відвідає комісар Євросоюзу з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.

Про це сказав голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас на Асамблеї Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вже наступного тижня відбудеться візит пана Олівера Варгеї - комісара з питань перемовин щодо розширень європейської політики сусідства до України”, - сказав Маасікас.

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Як повідомлялося, Єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї у середу представив пропозиції Єврокомісії щодо вдосконалення процедури переговорів з країнами-кандидатами про входження до Євросоюзу.

Фото: The European Union