Сьогодні історичний день для України! Ми – четверті в Європі, хто запустив електронні права і техпаспорт. Десяті – у світі

З паспортом – станемо другими у світі! З еМалятко стали вже першими у світі

Перший великий крок зроблено.

Автовласники, встановлюйте Дію – (тут можна вибрати IOS або Android).

Портал цифрової грамотності — https://osvita.diia.gov.ua/

Зовсім скоро – автостраховка, студентський, паспорт громадянина і закордонний!

Мета в цьому році — 10 000 000 активних користувачів продуктів Дія.

Дякую кожному члену команди, партнеру, спостерігачу, хейтеру! Ми вас всіх цінуємо, і завжди повернемо в 10 разів більше, ніж ви нам дали!

Така наша філософія!

Сьогодні – історичний день для України! Ми – 4-і в Європі, хто запустив електронні права і техпаспорт, 10-і – у Світі! З паспортом станемо 2-і у Світі! З еМалятко стали вже 1-і у Світі! Ми оновили план розвитку додатку та порталу.

Деталі та можливість приєднатися до нашої команди Дієвих – тут.

Поїхали!

PS. Наліпки Дія на ваше авто (кажу, поліція боїться зупиняти) — https://sticker.diia.gov.ua/

PS2. Першу добу буде жах, все буде лягати: банки, реєстр МВС. Такого трафіку українські продукти ще не бачили. Тому, не згадуйте злим словом.

PS3. Дякую за турботу. Я скоро буду!

Михайло Федоров

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