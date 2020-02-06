У Раді досі не почалося засідання - депутати взяли вже третю перерву

Народні депутати взяли вже третю перерву в ранковому засіданні парламенту, під час якої триває нарада керівників фракцій з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Про це оголосив перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За наполяганням двох фракцій - "ЄС" і "Довіра" - перерва береться на 30 хвилин, але це вже остання перерва в ранковому засіданні", - сказав Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков одразу після відкриття ранкового засідання парламенту в четвер оголосив півгодинну перерву на вимогу фракції "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє" і покликав голів фракцій на нараду. Після вичерпання часу на перерву була оголошена ще одна перерва на 30 хвилин.

У четвер у Раді запланований розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".