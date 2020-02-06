Депутати продовжили перерву ще на пів години

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що на вимогу двох фракцій перерву в ранковому засіданні парламенту продовжено ще на пів години.

Про це Стефанчук оголосив, коли завершився час попередньої півгодинної перерви, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шановні колеги, ви не повірите, але за пропозицією двох фракцій - ОПЗЖ і "Голос" - перерва на 30 хвилин ще", - сказав Стефанчук.

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Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков одразу після відкриття ранкового засідання парламенту в четвер оголосив півгодинну перерву в засіданні на вимогу фракції "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє" і покликав голів фракцій на нараду.

Сьогодні у Раді запланований розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".