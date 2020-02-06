Разумков відкрив Раду і відразу оголосив перерву

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту в четвер після чого одразу оголосив перерву на 30 хвилин на прохання двох фракцій.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У залі зареєстровано 343 народних депутати. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Відразу після відкриття спікер повідомив, що йому надійшла заява про перерву на 30 хвилин від фракції "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє".

"Надійшла заява від двох фракцій з проханням перерви, і тут є прохання зібрати голів фракцій в кабінеті Голови Верховної Ради України. Будь ласка. Перерва - 30 хвилин", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує 6 лютого розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі. Комітет з питань аграрної та земельної політики під час підготовки законопроєкту №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” отримав понад чотири тисячі поправок і пропозицій від народних депутатів.

Розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі заплановано як четверте питання порядку денного.

На початку ж засідання у четвер парламентарії збираються розглянути проєкт постанови №0901-П “Про скасування рішення Верховної Ради України від 16.01.2020 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проєкту закону України "Про повну загальну середню освіту"”, внесений членом фракції “Опозиційна платформа — За життя” Наталією Королевською. Ухвалений закон, передусім, гарантує, що зарахування дітей до початкової школи має відбуватися без жодних конкурсів, а сам освітній заклад має бути територіально доступним для учнів незалежно від їхнього соціального статусу чи місця народження. Також закон визначає, що вчителем може стати громадянин із будь-якою освітою, а не лише з педагогічною.

Далі заплановано включити до порядку денного і розглянути урядовий законопроєкт №2571 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи” та три альтернативних йому. Зазначений документ передбачає, зокрема, заборону повертати неплатоспроможні банки їхнім колишнім власникам.