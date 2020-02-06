Разумков відкрив Раду і відразу оголосив перерву
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У залі зареєстровано 343 народних депутати. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.
Відразу після відкриття спікер повідомив, що йому надійшла заява про перерву на 30 хвилин від фракції "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє".
"Надійшла заява від двох фракцій з проханням перерви, і тут є прохання зібрати голів фракцій в кабінеті Голови Верховної Ради України. Будь ласка. Перерва - 30 хвилин", - сказав Разумков.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує 6 лютого розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі. Комітет з питань аграрної та земельної політики під час підготовки законопроєкту №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” отримав понад чотири тисячі поправок і пропозицій від народних депутатів.
Розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі заплановано як четверте питання порядку денного.
На початку ж засідання у четвер парламентарії збираються розглянути проєкт постанови №0901-П “Про скасування рішення Верховної Ради України від 16.01.2020 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проєкту закону України "Про повну загальну середню освіту"”, внесений членом фракції “Опозиційна платформа — За життя” Наталією Королевською. Ухвалений закон, передусім, гарантує, що зарахування дітей до початкової школи має відбуватися без жодних конкурсів, а сам освітній заклад має бути територіально доступним для учнів незалежно від їхнього соціального статусу чи місця народження. Також закон визначає, що вчителем може стати громадянин із будь-якою освітою, а не лише з педагогічною.
Далі заплановано включити до порядку денного і розглянути урядовий законопроєкт №2571 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи” та три альтернативних йому. Зазначений документ передбачає, зокрема, заборону повертати неплатоспроможні банки їхнім колишнім власникам.