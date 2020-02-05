Нова структура ДБР та Рада громадського контролю при бюро — Зеленський підписав накази
Про це йдеться у наказі від 5 лютого 2020 року № 41/2020.
Так, змінилася структура центрального апарату ДБР. Зокрема, у складі Бюро будуть утворені:
- Головне слідче управління
- Головне оперативне управління
- Головне оперативно-технічне управління
- Управління внутрішнього контролю
- Управління забезпечення особистої безпеки
- Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках
- Управління правового забезпечення
- Управління міжнародного співробітництва
- Управління кадрової роботи та державної служби
- Управління режимно-секретної роботи та захисту інформації
- Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку
- Управління забезпечення діяльності
- Управління інформаційних технологій
- Відділ по роботі з громадськістю та засобами масової інформації
- Відділ організаційно-аналітичного забезпечення
- Патронатна служба.
Також, відповідно до Указу Глави Держави, в структурі ДБР залишається 7 територіальних управлінь, розташованих в містах Львові, Хмельницькому, Миколаєві, Мелітополі, Полтаві, Краматорську та Києві. При ДБР також будуть створені Інститут підготовки кадрів Державного бюро розслідувань та Науково-дослідний інститут судових експертиз Державного бюро розслідувань.
Окрім того, Президент України Володимир Зеленський 5 лютого 2020 року підписав Указ №42/2020, яким затвердив Положення про Раду громадського контролю (РГК) при ДБР та Порядок її формування.
Відповідно до Положення, основними завданнями Ради громадського контролю є забезпечення прозорості та здійснення цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань. РГК при ДБР заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Державного бюро розслідувань, розглядає звіти та затверджує свій висновок щодо них.
Також РГК обирає з-поміж членів Ради трьох представників до Дисциплінарної комісії Державного бюро розслідувань. Серед завдань Ради - затвердження Правил професійної етики працівників Державного бюро розслідувань.
За новим Порядком, Рада формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу у складі 15 осіб строком на 2 роки. Для проведення конкурсу формується конкурсна комісія, до складу якої включаються особи, які мають вищу юридичну освіту, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет та не є членами політичних партій.
Фото: president.gov.ua