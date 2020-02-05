Нова структура ДБР та Рада громадського контролю при бюро — Зеленський підписав накази

Президент України Володимир Зеленський затвердив організаційну структуру Державного бюро розслідувань та положення про Раду громадського контролю при ДБР.

Про це йдеться у наказі від 5 лютого 2020 року № 41/2020.

Так, змінилася структура центрального апарату ДБР. Зокрема, у складі Бюро будуть утворені:

Головне слідче управління

Головне оперативне управління

Головне оперативно-технічне управління

Управління внутрішнього контролю

Управління забезпечення особистої безпеки

Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках

Управління правового забезпечення

Управління міжнародного співробітництва

Управління кадрової роботи та державної служби

Управління режимно-секретної роботи та захисту інформації

Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку

Управління забезпечення діяльності

Управління інформаційних технологій

Відділ по роботі з громадськістю та засобами масової інформації

Відділ організаційно-аналітичного забезпечення

Патронатна служба.

Також, відповідно до Указу Глави Держави, в структурі ДБР залишається 7 територіальних управлінь, розташованих в містах Львові, Хмельницькому, Миколаєві, Мелітополі, Полтаві, Краматорську та Києві. При ДБР також будуть створені Інститут підготовки кадрів Державного бюро розслідувань та Науково-дослідний інститут судових експертиз Державного бюро розслідувань.

Окрім того, Президент України Володимир Зеленський 5 лютого 2020 року підписав Указ №42/2020, яким затвердив Положення про Раду громадського контролю (РГК) при ДБР та Порядок її формування.

Відповідно до Положення, основними завданнями Ради громадського контролю є забезпечення прозорості та здійснення цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань. РГК при ДБР заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Державного бюро розслідувань, розглядає звіти та затверджує свій висновок щодо них.

Також РГК обирає з-поміж членів Ради трьох представників до Дисциплінарної комісії Державного бюро розслідувань. Серед завдань Ради - затвердження Правил професійної етики працівників Державного бюро розслідувань.

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За новим Порядком, Рада формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу у складі 15 осіб строком на 2 роки. Для проведення конкурсу формується конкурсна комісія, до складу якої включаються особи, які мають вищу юридичну освіту, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет та не є членами політичних партій.

Фото: president.gov.ua