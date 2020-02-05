Штати та Україна обговорили нерозповсюдження технологій подвійного використання

США та Україна завершили раунд переговорів в рамках діалогу зі стратегічного контролю у торгівлі та обміну досвідом зі стримування товарів та технологій подвійного використання, які можуть використовуватися для виробництва зброї масового знищення.

Відповідні переговори за участю представників Державного Департаменту та Департаменту Енергетики США, а також Міністерства закордонних справ України та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відбулися у Києві 4-5 лютого 2020 року, передає пресслужба Держдепу США.

"Голови кожної з делегацій підтвердили зобов’язання з боку обох країн у підтримці спільних цілей у сфері міжнародної безпеки та цілей нерозповсюдження та погодилися розвивати співпрацю у питаннях стратегічного контролю у торгівлі. Діалог був відкритий віцепрем’єр-міністром України з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою та тимчасовим повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що до складу делегації США входив заступник помічника секретаря Бюро Державного Департаменту з питань міжнародної безпеки та нерозповсюдження Філіп Доліфф (Phillip Dolliff) та заступник керівника Національної адміністрації з ядерної безпеки Департаменту енергетики Брент Парк (Brent K. Park). У переговорах також брали участь представники Департаментів торгівлі, внутрішньої безпеки, юстиції та оборони США. Українська делегація високого рівня включала представників Парламенту, Офісу Президента та міністерств, які відповідають за стратегічний контроль у торгівлі.

"Українські керівники наголосили на (важливості, - ред.) продовження реформ для посилення імплементації Україною національної системи стратегічного контролю у торгівлі відповідно до кращого міжнародного досвіду та (відповідних) настанов. Керівники від обох країн підкреслили важливість міжвідомчої співпраці та обміну інформацією, та визначили низку інструментів, повноважень і ресурсів для запобігання передачі зброї масового знищення і товарів та технологій подвійного використання державним та недержавним суб'єктам, що викликають занепокоєння", - йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

Зазначається також, що Сполучені Штати та Україна підтримують партнерство в питаннях стратегічного контролю у торгівлі та у питаннях нерозповсюдження вже понад 20 років, тож двосторонній діалог, що відбувся в Києві, став продовженням та послужив зміцненню такої плідної співпраці.