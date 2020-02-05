Новий посол України вручив вірчі грамоти президентові Хорватії

Новий посол України вручив вірчі грамоти президентові Хорватії

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Укрінформ
Новопризначений посол України Василь Кирилич вручив вірчі грамоти президентові Хорватії Колінді Грабар-Кітарович.

Про це дипломат повідомив у Twitter.

"Вручив вірчі грамоти президентові Хорватії Колінді Грабар-Кітарович", - зазначив Кирилич.

Він додав, що вручення вірчих грамот є не лише церемоніалом, а й має глибокий зміст.

"Для України - це підтвердження міцних основ партнерства обох країн, побудованого на скрижалях подібної долі", - зазначив посол.

Він також повідомив, що після вручення вірчих грамот поклав квіти до пам‘ятника Тарасу Шевченку на Українській вулиці у Загребі.

Як повідомлялося, 24 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Василя Кирилича послом України в Хорватії.

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Василь Кирилич прибув до Хорватії 24 січня, а 28 січня вручив копії вірчих грамот у міністерстві закордонних справ країни.

Раніше Кирилич очолював управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС.

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