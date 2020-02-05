Новий посол України вручив вірчі грамоти президентові Хорватії

Новопризначений посол України Василь Кирилич вручив вірчі грамоти президентові Хорватії Колінді Грабар-Кітарович.

Про це дипломат повідомив у Twitter.

"Вручив вірчі грамоти президентові Хорватії Колінді Грабар-Кітарович", - зазначив Кирилич.

Він додав, що вручення вірчих грамот є не лише церемоніалом, а й має глибокий зміст.

"Для України - це підтвердження міцних основ партнерства обох країн, побудованого на скрижалях подібної долі", - зазначив посол.

Danas sam predao vjerodajnice Predsjednici Republike Hrvatske @KolindaGK. Predavanje vjerodajnica nije samo ceremonijalno, nego ima i dubok sadržaj. Za Ukrajinu to je potvrda snažnih temelja partnerstva dviju zemalja, izgrađenog na sličnoj sudbini. pic.twitter.com/F3EJslsatI — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) February 5, 2020

Він також повідомив, що після вручення вірчих грамот поклав квіти до пам‘ятника Тарасу Шевченку на Українській вулиці у Загребі.

Після вручення вірчих грамот поклав квіти до пам‘ятника Т.Шевченку на Українській вулиці у Загребі. Пригадалося Кулішеве: «ми не звернемо з дороги, яку ти нам проклав єси, Тарасе». pic.twitter.com/he3r8Ejihx — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) February 5, 2020

Як повідомлялося, 24 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Василя Кирилича послом України в Хорватії.

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Василь Кирилич прибув до Хорватії 24 січня, а 28 січня вручив копії вірчих грамот у міністерстві закордонних справ країни.

Раніше Кирилич очолював управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС.