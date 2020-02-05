Депутати від ОПЗЖ намагалися зірвати засідання комітету через річницю Євромайдану

Народні депутати від фракції "Опозиційна платформа — За життя" намагалися зірвати засідання гуманітарного комітету через проєкт постанови "Про заяву Верховної Ради України у зв'язку з шостою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності".

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (фракція "Слуга народу") у Facebook.

"Сьогодні (5 лютого, — ред.) на засіданні комітету несподівано головним став проєкт постанови про відзначення шостої річниці початку Євромайдану та подій Революції Гідності. Депутати від ОПЗЖ намагалися зірвати засідання комітету, висуваючи маніпулятивні політичні вимоги та ставлячи запитання членам комітету у форматі прокурорів часів Януковича. Перетворили засідання в шабаш своєї політичної сили, тим більше з такого питання, як вшанування пам’яті Небесної Сотні та подій Революції Гідності 2013-2014 років. Формат цивілізованої дискусії, судячи з усього не для них, тому вони не знайшли нічого кращого, як залишити засідання комітету", — зазначив Ткаченко.

Він нагадав, що відповідний документ підготували понад 30 депутатів із чотирьох фракцій парламенту, крім ОПЗЖ. "Вона (постанова, — ред.) про те, що ніхто і ніщо не буде забутим. Ми маємо пам’ятати і шанувати свою історію", — наголосив політик.

За словами Ткаченка, на засіданні члени комітету розглянули також і проєкт закону про іномовлення, який направлений на створення телебачення, в тому числі, для окупованих територій. "Система іномовлення, яка існувала досі, була неефективною, тому перезапуск каналу дуже на часі. Передаємо на друге читання до Ради", — уточнив він.

Окрім того, поінформував Ткаченко, члени комітету одноголосно підтримали проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності музеїв закладів вищої освіти. "Це дасть можливість більш потужно розвиватись університетським музеям та налагоджувати міжнародні контакти", — підкреслив депутат.

Фото: Олександр Ткаченко/FB