МЗС засуджує черговий "вояж" німецьких ультраправих на окупований Донбас

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує візит представників партії "Альтернатива для Німеччини" Гуннара Ліндеманна, Ріхарда Гретцінгера і Хеннінга Цоца на тимчасово окуповані українські території на Донбасі.

Йдеться у коментарі речниці МЗС Катерини Зеленко, поширеному пресслужбою МЗС.

"Розглядаємо цей візит як неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України, нехтування основоположними принципами міжнародного права та національним законодавством України", - зазначила Зеленко.

У МЗС констатували, що ці політики вже раніше нелегально відвідували окуповані території України.

"Це свідчить про свідоме порушення ними національного законодавства України та міжнародного права на догоду російській ідеології. Такі діяння будуть враховані при визначенні юридичної відповідальності згідно з українським законодавством", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Водночас у МЗС відзначили, що демократичні політичні сили Німеччини підтримують зусилля федерального канцлера Ангели Меркель у рамках нормандського формату з відновлення територіальної цілісності й суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах, як і загалом позицію Федерального уряду щодо засудження спроб російської агресії проти України, а відтак відмежовуються від будь-яких проявів заохочення агресивної політики РФ, спрямованої на підрив Української державності.

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"Очікуємо, що керівництво партії «Альтернатива для Німеччини» так само засудить незаконні дії її членів й упереджуватиме подібні злочини у майбутньому", - зазначили в МЗС.

Як повідомлялося, представники німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) 4 лютого приїхали до окупованого Луганська, де взяли участь у заході угруповання "ЛНР".