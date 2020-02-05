ВР може отримати нові повноваження - комітет рекомендує підтримати законопроєкт Президента

Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроєкт №1028 “Про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України)”.

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 5 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рекомендувати Верховній Раді прийняти остаточно як закон поданий Президентом як невідкладний законопроект №1028 “Про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України)", - озвучив рішення голова комітету Андрій Костін.

Згідно з цією законодавчою ініціативою, Президент пропонує дозволити Раді для здійснення своїх повноважень створювати відповідні консультативні та дорадчі органи.

Метою запропонованої зміни є законодавче закріплення в Конституції ефективного механізму організації та діяльності парламенту, що забезпечують його функціонування як єдиного органу законодавчої влади в Україні.

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Можливість створення у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті, для здійснення своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради є важливою запорукою ефективної організації тих органів та служб, що мають утворюватися парламентом для забезпечення його роботи.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт №1028 як невідкладний наприкінці серпня 2019 року, а вже 3 вересня депутати включили його до порядку денного сесії та направили до Конституційного суду. Наприкінці жовтня КС надіслав до ВР висновок про визнання законопроєкту таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції.