Разумков закрив Раду, депутати продовжать працювати у комітетах

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту у середу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання оголошую закритим", - сказав спікер.

Традиційно у середу депутати працюють у пленарному режимі протягом лише ранкового засідання. Решта дня передбачена для роботи парламентаріїв у комітетах, фракціях і групах.

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Верховна Рада 5 лютого ухвалила закон "Про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської Республіки про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції", відправила на доопрацювання законопроєкт №2083-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації права на пенсію", ухвалила в першому читанні законопроєкт №1220 "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" та законопроєкт №2136 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо ресторанного господарства)", визнала закон про стройовий статут ЗСУ таким, що втратив чинність.