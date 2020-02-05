Зеленський: Ми доживемо до моменту, коли судова система буде перезавантажена

Президент України Володимир Зеленський визнає наявність "проблемних кейсів" з інвесторами через недосконалість судової системи, але запевняє, що влада вибудовує систему протидії цьому.

Про це глава держави заявив у коментарі журналістам під час відвідання ЦНАП у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я впевнений, що ми з вами доживемо до моменту, коли буде перезавантажена судова система. При цьому я знаю, що дуже багато суддів є порядних в Україні. Але, на жаль, є й велика кількість проблемних кейсів, які не дають розвиватися Україні, не дають можливості захисту інвестицій - як українських, так і західних", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що поки що у нас складна ситуація з судами, але зауважив вона завжди була дуже складною, зокрема у питанні захисту інвестицій.

У цьому контексті Президент нагадав, що після ухвалення закону про концесії було проведено конкурс з передачу в концесію двох портів, один з яких виграла катарська компанія, яка заходить на український ринок.

"Тут же після того, як вони виграли, хтось вирішив через один з дуже гучних судів заблокувати їх вхід. Тобто це відбувається. Ми зараз налагоджуємо систему протидії цьому", - запевнив Зеленський.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року Міністерство інфраструктури України оголосило конкурси з передачі в концесію морських портів "Ольвія" і "Херсон", а 1 жовтня розпочався прийом заявок претендентів. Зацікавленість у концесійних проектах проявили 46 українських та іноземних компаній.

20 січня стало відомо, що в конкурсі на концесію майнового комплексу Херсонського морського торговельного порту перемогла компанія Рісойл-Херсон, а 24 січня - що переможцем концесійного конкурсу в порту “Ольвія” стала компанія QTerminals з Катару.

3 лютого шостий апеляційний адмінсуд Києва зупинив дію наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця конкурсу на концесію ДП Херсонський морський торговельний порт (ХМТП). Ініціатором позову виступило ТОВ Спеціальна компанія Морський порт Херсон, яка просила визнати протиправним і скасувати наказ Міністерства інфраструктури від 17 січня 2020 року №10 "Про відхилення претендента від участі у концесійному конкурсі".

Згідно з рішенням суду, Мінінфраструктури та утвореній міністерством кoнцесійній комісії та робочій групі заборонено вчиняти будь-які дії, направлені на завершення кoнцесійного конкурсу щодо надання в концесію цілісного майнового комплексу.

Президент Володимир Зеленський 7 жовтня 2019 року підписав закон №1046 про концесію, який передбачає залучення приватного капіталу до управління державним майном.

Фото: Юлія Бабич