Разумков відкрив Раду, у залі - 321 депутат

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту в середу.

У залі зареєстрований 321 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Згідно з регламентом, у середу засідання розпочалося з виступів народних депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, Рада в середу, 5 лютого, планує продовжити роботу з розгляду законопроєктів, що передбачають зміни до Конституції - "Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)" (№1015), "Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)" (№1016) та "Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)" (№1017). Раніше Конституційний суд надав свої висновки щодо цих законопроєктів.

Запланований також розгляд у першому читанні президентського законопроєкту №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".

Крім того, у середу парламентарії планують розглянути в першому читанні урядовий законопроєкт №2483 про внесення змін до закону "Про Вищий антикорупційний суд" у зв'язку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень". Також у першому читанні планується розгляд законопроєктів №2259 щодо реформи патентного законодавства та №2379 про внесення змін до Лісового кодексу України стосовно проведення національної інвентаризації лісів.

У другому читанні планується розгляд законопроєкту №2042 щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.

Згідно з регламентом, у середу зранку народні депутати працюватимуть в сесійній залі, а в решту дня запланована робота в комітетах, фракціях і групах.