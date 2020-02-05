Зеленський вирішив, куди направити $2,9 мільярда Газпрому

Президент України Володимир Зеленський запропонував направити 2,9 мільярда доларів, які "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" у рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу, на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток медицини.

Про це 4 лютого повідомила прес-служба Глави держави.

"Ми плануємо додатково спрямувати кошти на будівництво доріг – це наш інфраструктурний пріоритет, на інші інфраструктурні проєкти, на медичну сферу та енергоефективність. Один з планів – побудувати понад 200 приймальних відділень медичної допомоги по всій Україні", – заявив Зеленський на нараді з представниками Кабміну і Верховної Ради.

Він дав завдання уряду у двотижневий термін підготувати всі необхідні проєкти документів.

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Як раніше повідомляло агентство, раніше Президент доручив прем'єр-міністру розібратися з виплатами високих премій керівництву Нафтогазу.