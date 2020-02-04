Чиновника секретаріату Кабміну затримали за вимогу 2,5 мільйона хабаря

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, затримали начальника одного з Управлінь Секретаріату Кабінету міністрів України за вимагання та одержання 2,5 млн грн хабаря.

Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань.

"За попередньою інформацією, посадовець Секретаріату Кабміну із залученням посередника вимагав від представника суб’єкта підприємницької діяльності 2,5 мільйона гривень. «Відкат» призначався за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чиновника затримано безпосередньо під час одержання ним неправомірної вигоди в сумі 2 мільйони гривень в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області. Оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР Нацполіції.

У разі доведення вини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

фото: сайт ДБР